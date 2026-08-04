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Строительство музея СВО вышло на финишную прямую в Волгограде

Музей обрёл свой облик — это павильон из металлоконструкций, в котором разместится многофункциональный лекторий, где будут проходить уроки мужества.

Строительство музея СВО должно завершиться уже к концу 2026 года.

По данным главы региона Андрея Бочарова, работы идут в плановом порядке и уже близятся к финишу. Музей обрёл свой облик — это павильон из металлоконструкций, в котором разместится многофункциональный лекторий, где будут проходить уроки мужества, кинопоказы, лекции и тематические встречи.

На площади 800 кв. метров выставят современное вооружение, снаряжение и амуницию бойцов российской армии, а также личные вещи волгоградцев — участников СВО. Содержательная часть раскроет геополитические события, предшествующие началу спецоперации, её цели и этапы. Посетителям расскажут о воинских частях и соединениях ЮВО, в том числе дислоцированных на территории региона.

Ранее в МО РФ назвали число сбитых БПЛА над волгоградским и другими регионами страны 4 августа.

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