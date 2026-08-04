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Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании

Politico: 4 страны ЕС не подписали критическое письмо Испании по Сеуте.

Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за ситуации с мигрантами в Сеуте, сообщает Politico. Ранее 22 страны призвали Мадрид усилить контроль на внешней границе и создать механизм противодействия регуляризации нелегалов. Отказались подписывать письмо Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург.

Неназванный дипломат заявил, что одна из стран не подписала письмо, так как оно не демонстрировало солидарность с Испанией. Ранее Мадрид критиковали за недостаточный контроль границы.

В конце июля в Сеуту проникли около 60 тыс. мигрантов. Испания направила в город полицию и военных.

Кризис вызвал раскол внутри ЕС. Часть стран поддерживает Испанию, другие требуют ужесточения миграционной политики.

Еврокомиссия пока не комментировала письмо. Вопрос миграции остается одним из самых спорных в ЕС.

В 2021 году аналогичный кризис в Сеуте также вызывал разногласия в ЕС. Кроме того, в июле 2026 года Еврокомиссия предлагала новые правила распределения мигрантов.

В ЕС потребовали от Испании доказательств по мигрантам.

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