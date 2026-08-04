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Морской груз не дошёл: Российские дроны атаковали суда с поставками для ВСУ

Семь сухогрузов, которые перевозили грузы для украинской армии, были поражены военными РФ в Чёрном море и районе порта Николаева. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 сикер». Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Армия России разгромила «Геранями-4 сикер» семь сухогрузов с грузами для ВСУ. Видео © Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов расчётами беспилотных летательных аппаратов “Герань-4 сикер” семи сухогрузов, осуществлявших доставку грузов для ВСУ в Черноморской операционной зоне. Суда, доставлявшие грузы военного назначения, поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне», — говорится в сообщении.

По оценке ведомства, регулярное воздействие на украинские порты и суда, связанные с обеспечением армии, снижает возможности ВСУ по перевозке вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по объектам в Одесской области, которые использовались в интересах украинской армии. Атака была проведена вечером 3 августа с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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