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Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58

При атаке БПЛА в Архипо-Осиповке количество пострадавших увеличилось до 58 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Источник: РБК

При атаке БПЛА в Архипо-Осиповке количество пострадавших увеличилось до 58 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска», — говорится в сообщении.

Еще 37 человек, из которых девять детей, получили амбулаторную помощь.

Обломки беспилотников упали в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком утром 3 августа. По данным оперштаба, в результате погибли семь человек, в том числе трое детей.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов ранее сообщал о 47 пострадавших. В Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб для ликвидации последствий атаки.

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