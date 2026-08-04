Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58

При атаке БПЛА в Архипо-Осиповке количество пострадавших увеличилось до 58 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска», — говорится в сообщении.
Еще 37 человек, из которых девять детей, получили амбулаторную помощь.
Обломки беспилотников упали в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком утром 3 августа. По данным оперштаба, в результате погибли семь человек, в том числе трое детей.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов ранее сообщал о 47 пострадавших. В Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб для ликвидации последствий атаки.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».