Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство выделило 3 млрд рублей на летний отдых детей участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны дополнительно выделило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и из семей, пребывающих в трудной жизненной ситуации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны дополнительно выделило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и из семей, пребывающих в трудной жизненной ситуации.

Меры, по словам премьера, коснутся 40 тысяч детей и подростков.

Заявление прозвучало в ходе совещания по развитию туристической отрасли.

Мишустин сказал, что в России разработаны различные программы детского и молодежного туризма, позволяющие лучше узнать страну, расширить круг общения и найти профессиональные ориентиры.

Совещание состоялось в Горно-Алтайске, куда Мишустин приехал в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири.

Читайте материал «Мишустин сказал, что в России модернизируют инфраструктуру 75 аэропортов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.