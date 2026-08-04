Правительство выделило 3 млрд рублей на летний отдых детей участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны дополнительно выделило 3 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и из семей, пребывающих в трудной жизненной ситуации.
Меры, по словам премьера, коснутся 40 тысяч детей и подростков.
Заявление прозвучало в ходе совещания по развитию туристической отрасли.
Мишустин сказал, что в России разработаны различные программы детского и молодежного туризма, позволяющие лучше узнать страну, расширить круг общения и найти профессиональные ориентиры.
Совещание состоялось в Горно-Алтайске, куда Мишустин приехал в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири.
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