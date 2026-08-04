В Госдуме предложили уведомлять водителей об эвакуации через «Госуслуги»

В пояснительных материалах отмечается, что новая мера может сделать процедуру эвакуации более удобной для граждан и снизить напряжённость вокруг принудительного перемещения автомобилей. При этом, если водитель успеет устранить причину нарушения до начала эвакуации, применение такой меры может оказаться ненужным.