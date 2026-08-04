Обнаружен тайный ход ВСУ: авиация разбила подземный туннель

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко в комментарии для aif.ru сообщил о сосредоточении крупных сил ВСУ на подступах к Славянску. По его оценкам, численность группировки достигает 50 тысяч человек, а укрепления на данном направлении создавались более 10 лет. Эксперт отметил, что предстоящие бои будут крайне тяжёлыми, поскольку перед российскими штурмовыми подразделениями стоит плотная городская застройка с непрерывными оборонительными линиями.