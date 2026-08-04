WSJ: США помогают Тайваню готовиться к возможному конфликту с Китаем

Глава оборонного ведомства острова отметил, что благодаря контактам с американскими военными Тайвань получил дополнительные навыки, связанные с подготовкой к возможным боевым сценариям. При этом Ку заявил, что планы Тайбэя на случай конфликта с Китаем не предполагают обязательного участия армии США в боевых действиях. Представители Пентагона и Тихоокеанского командования США отказались комментировать заявления тайваньского министра обороны.