Юрий Слюсарь: «Наша задача — помочь героям СВО адаптироваться к мирной жизни»

Обсудили и ситуацию в Гукове, где ждут заключения экспертов по повреждённому в минувшую пятницу дому. В любом случае людям потребуется либо компенсация, либо новое жильё. Город в одиночку не справится — нужна помощь области. Губернатор поручил, по возможности, не затягивать все необходимые процедуры.