Юрий Слюсарь: «Наша задача — помочь героям СВО адаптироваться к мирной жизни»

Безопасность региона, трудоустройство участников СВО и вопросы жизнеобеспечения обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона заслушал доклад начальника донского главка МВД Александра Речицкого об оперативной обстановке. Количество беспилотников, атакующих регион, исчисляется сотнями. Ежедневно вместе с силами ПВО Минобороны и погрануправления ФСБ на защиту неба заступают мобильные огневые группы сотрудников МВД и транспортной полиции. Юрий Слюсарь поблагодарил всех, кто несёт эту службу, отметив высокую эффективность их работы.
Обсудили и ситуацию в Гукове, где ждут заключения экспертов по повреждённому в минувшую пятницу дому. В любом случае людям потребуется либо компенсация, либо новое жильё. Город в одиночку не справится — нужна помощь области. Губернатор поручил, по возможности, не затягивать все необходимые процедуры.
Ещё одной темой совещания стало трудоустройство участников специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни. За неделю за помощью в трудоустройстве обратились 19 человек. Нашли работу девять, ещё 14 проходят обучение.
«Это герои, которые возвращаются к мирной жизни, и наша задача — помочь им адаптироваться и найти работу. Важен индивидуальный подход», — подчеркнул Юрий Слюсарь и поручил главам муниципалитетов оказывать содействие каждому участнику СВО.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.