Политолог назвал причину отказа Трампа от поставок Patriot Киеву

Отказ президента США Дональда Трампа от военных поставок Киеву — это не сбой в политике, а продуманный ход. Такой точки зрения придерживается политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик. В разговоре с «Лентой.ру» он описал действия Белого дома как переговорную технологию.