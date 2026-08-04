Политолог назвал причину отказа Трампа от поставок Patriot Киеву

Исследователь видит в этом методе Трампа сознательный расчет. «Это стратегическая непредсказуемость как метод, сознательное нежелание давать какой-либо стороне гарантии. Такой подход раздражает и Киев, и европейских союзников, неуверенных в американских обязательствах», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
Эксперт указал и на другой фактор. Вашингтон по-прежнему втянут в иранский конфликт и уже ощущает нехватку боеприпасов. На этом фоне продолжение масштабной поддержки Украины выглядит для администрации Трампа рискованной игрой.
Тем временем всплыли подробности о попытках Киева получить лицензию на выпуск ракет-перехватчиков Patriot в период, когда пост президента США занимал предшественник Трампа — Джо Байден. Издание Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом дискуссий, сообщило, что ответом Белого дома стал категорический отказ без каких-либо аргументов.
«Мы пытались (получить лицензию — ред.) и предлагали различные варианты, но нам просто сказали “нет” без каких-либо объяснений», — приводит издание слова источника.
31 июля Дональд Трамп сделал заявление: США не давали добро на выпуск Украиной ракет для ЗРК Patriot. Это прозвучало вопреки прежним утверждениям Владимира Зеленского. Украинское издание «Страна.UA» тогда писало, что американский лидер изначально пообещал лицензию, рассчитывая выторговать уступки у Киева и Евросоюза.