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Мишустин заявил о важности патриотического туризма с вовлечением участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие патриотического туризма с вовлечением участников СВО является важным направлением, в котором принимают участие учащиеся школ и представители молодежи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что развитие патриотического туризма с вовлечением участников СВО является важным направлением, в котором принимают участие учащиеся школ и представители молодежи.

Мишустин сказал, что создание соответствующей инфраструктуры является важнейшей задачей.

Заявление прозвучало в ходе совещания по развитию туристической отрасли, после того как Мишустину представили проект «экосистемы развития патриотического воспитания, сочетающей образовательную систему для героев СВО и центры патриотического туризма».

Совещание состоялось в Горно-Алтайске, куда Мишустин приехал в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири.

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