Более 6 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь за июль

Всего за 2026 год в республику въехал 51 231 гражданин Украины. Традиционно больше всего проследовали в Беларусь транзитом через Польшу — 45 277. Через Литву прибыли 5 617 человек, через Латвию — 298, через украинско-белорусскую границу — 39.