Более 6 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь за июль

«В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыли 6 тысяч 302 гражданина Украины», — говорится в сообщении.
Всего за 2026 год в республику въехал 51 231 гражданин Украины. Традиционно больше всего проследовали в Беларусь транзитом через Польшу — 45 277. Через Литву прибыли 5 617 человек, через Латвию — 298, через украинско-белорусскую границу — 39.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что республика готова дополнительно принимать мигрантов из Украины. Президент отмечал, что страна обеспечит им равноценный доступ к образованию и здравоохранению наравне с белорусами.
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