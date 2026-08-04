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Более 6 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь за июль

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Более шести тысяч граждан Украины прибыло в Беларусь за минувший месяц, такие данные сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

«В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыли 6 тысяч 302 гражданина Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, чаще всего граждане Украины следовали транзитом через Польшу — 5 393. Через Литву — приехали 859 человек, через Латвию — 47. Непосредственно через украинско-белорусскую границу прибыло три человека.

Всего за 2026 год в республику въехал 51 231 гражданин Украины. Традиционно больше всего проследовали в Беларусь транзитом через Польшу — 45 277. Через Литву прибыли 5 617 человек, через Латвию — 298, через украинско-белорусскую границу — 39.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что республика готова дополнительно принимать мигрантов из Украины. Президент отмечал, что страна обеспечит им равноценный доступ к образованию и здравоохранению наравне с белорусами.

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