Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейская солидарность дала сбой: Четыре страны ЕС не встали на сторону Испании из-за Сеуты

В Евросоюзе возникли разногласия вокруг ситуации с мигрантами в испанском анклаве Сеута. Четыре государства отказались поддержать письмо с критикой действий Испании. Об этом сообщило издание Politico.

Источник: Life.ru

«Лишь четыре страны отказались подписать субботнее письмо: Ирландия (которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС — прим. Life.ru), Франция, Португалия и Люксембург», — говорится в материале.

Большинство стран Евросоюза поддержали обращение, посвящённое ситуации с проникновением десятков тысяч мигрантов в Сеуту — испанскую территорию на северном побережье Африки. Один из дипломатов отметил, что одна из стран отказалась присоединяться к письму из-за несогласия с его содержанием. Причиной стало отсутствие в документе достаточного выражения поддержки Испании и солидарности с ней.

Ранее стало известно, что в испанской Сеуте развернули временный морг для размещения тел мигрантов, погибших при попытке массового пересечения границы с Марокко. Помещение оборудовали в здании бывшего военного госпиталя. Оно рассчитано примерно на 200 погибших.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше