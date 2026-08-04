Европейская солидарность дала сбой: Четыре страны ЕС не встали на сторону Испании из-за Сеуты

Большинство стран Евросоюза поддержали обращение, посвящённое ситуации с проникновением десятков тысяч мигрантов в Сеуту — испанскую территорию на северном побережье Африки. Один из дипломатов отметил, что одна из стран отказалась присоединяться к письму из-за несогласия с его содержанием. Причиной стало отсутствие в документе достаточного выражения поддержки Испании и солидарности с ней.