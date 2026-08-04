Кому из южноуральцев на выборах в Госдуму выдадут по 2 бюллетеня

Для граждан, которые проживают не по месту постоянной регистрации, но имеют временную регистрацию, действует механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Однако количество бюллетеней в этом случае будет зависеть от даты оформления временной регистрации. Если она оформлена не позднее 19 июня 2026 года, то есть за три месяца до дня голосования, избиратель сможет получить на участке по месту временного проживания полный набор из двух бюллетеней. Если же временная регистрация была оформлена позже указанной даты, такой избиратель получит только один бюллетень и сможет проголосовать исключительно по федеральному партийному списку.