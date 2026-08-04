Кому из южноуральцев на выборах в Госдуму выдадут по 2 бюллетеня

Избирательная комиссия Челябинской области разъяснила порядок получения бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года, — количество бюллетеней, которое получит гражданин на избирательном участке, зависит от вида его регистрации и выбранного способа голосования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В облизбиркоме напомнили, что голосование на выборах в нижнюю палату парламента проводится по смешанной системе. Избиратель, который придет на участок по месту постоянной регистрации с паспортом, где стоит штамп о прописке, получит два бюллетеня: один — для голосования за федеральные списки политических партий, второй — для выбора кандидата по одномандатному избирательному округу.
Для граждан, которые проживают не по месту постоянной регистрации, но имеют временную регистрацию, действует механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Однако количество бюллетеней в этом случае будет зависеть от даты оформления временной регистрации. Если она оформлена не позднее 19 июня 2026 года, то есть за три месяца до дня голосования, избиратель сможет получить на участке по месту временного проживания полный набор из двух бюллетеней. Если же временная регистрация была оформлена позже указанной даты, такой избиратель получит только один бюллетень и сможет проголосовать исключительно по федеральному партийному списку.
В областной избирательной комиссии также обратили внимание, что система дистанционного электронного голосования жестко привязана к постоянной регистрации гражданина по месту жительства. Проголосовать онлайн с помощью ДЭГ по временной регистрации невозможно.
Отдельный порядок предусмотрен для избирателей, у которых нет регистрации на территории Российской Федерации. Такие граждане вправе проголосовать по одному бюллетеню — только за федеральный список партий. Для этого в каждом муниципальном образовании Челябинской области определены специальные избирательные участки. Их полный перечень опубликован на официальных ресурсах избирательной комиссии региона.