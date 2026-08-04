Зеленский приревновал Пекин к Москве и сделал заявление

Также ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко рассказал, что Москва и Пекин ведут постоянный диалог по украинскому урегулированию. По его словам, стороны напрямую и без публичных разногласий обсуждают ключевые события на дипломатическом направлении. Дипломат подчеркнул, что российская сторона ценит подход КНР, которая рассматривает конфликт не изолированно.