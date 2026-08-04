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Зеленский приревновал Пекин к Москве и сделал заявление

Глава Незалежной Владимир Зеленский обеспокоен растущим сближением России и Китая. Об этом он сказал в комментарии изданию «РБК-Украина».

По его словам, Украине необходимо налаживать контакт с Пекином, чтобы тот не встал полностью на сторону Москвы.

Зеленский также отметил, что Киеву стоит усилить своё присутствие в странах Латинской Америки.

Также ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко рассказал, что Москва и Пекин ведут постоянный диалог по украинскому урегулированию. По его словам, стороны напрямую и без публичных разногласий обсуждают ключевые события на дипломатическом направлении. Дипломат подчеркнул, что российская сторона ценит подход КНР, которая рассматривает конфликт не изолированно.

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