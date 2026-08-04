Мишустин: туристы за полгода совершили 43 млн поездок по РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за первую половину 2026 года туристы совершили 43 млн поездок по России.
Мишустин сказал, что количество иностранцев среди путешествовавших по России туристов за полгода превысило 3 млн.
Заявление прозвучало в ходе совещания по развитию туристической отрасли.
Совещание состоялось в Горно-Алтайске, куда Мишустин приехал в рамках поездки по субъектам Дальнего Востока и Сибири.
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