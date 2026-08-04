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Эксперт объяснила, почему Иран уверен в превосходстве над США

В Тегеране сложилось четкое убеждение, что чаша весов в противостоянии с Соединенными Штатами склоняется в пользу Ирана. Такое мнение в беседе с Bloomberg высказала директор ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований Мона Якубян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ключевой фактор, сформировавший эту уверенность, — поведение администрации Дональда Трампа. Собеседница Bloomberg отметила, что в Белом доме не раз отказывались приводить в исполнение собственные наиболее резкие угрозы в адрес Исламской Республики. Подобная нерешительность, полагает эксперт, лишь укрепила иранское руководство в ощущении собственной силы.

«Каждый раз, когда он [Трамп] делает это [отказывается от своих угроз], Иран получает сигнал о том, что США слабы и что именно Иран имеет преимущество в этом конфликте», — заявила Якубян.

Ранее стало известно, что в Тегеране переосмыслили тактику диалога с Вашингтоном. Там пришли к выводу, что былая гибкость не дала нужного эффекта и только ухудшила переговорные позиции республики.

Сам американский лидер в августе задал жесткие рамки для дипломатического процесса. Выступая перед прессой в Белом доме, Дональд Трамп назвал нынешний раунд консультаций с Ираном последней возможностью для республики заключить сделку о мирном урегулировании.

О возобновлении диалога Трамп объявил 2 августа. По его версии, стороны уже достигли договоренности, которая ляжет в основу будущего соглашения по денуклеаризации Ирана. Однако в Тегеране эту информацию опровергают. Во внешнеполитическом ведомстве страны подтвердили лишь контакты с Оманом, касающиеся судоходства в Ормузском проливе.

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