Эксперт объяснила, почему Иран уверен в превосходстве над США

Ключевой фактор, сформировавший эту уверенность, — поведение администрации Дональда Трампа. Собеседница Bloomberg отметила, что в Белом доме не раз отказывались приводить в исполнение собственные наиболее резкие угрозы в адрес Исламской Республики. Подобная нерешительность, полагает эксперт, лишь укрепила иранское руководство в ощущении собственной силы.
Ранее стало известно, что в Тегеране переосмыслили тактику диалога с Вашингтоном. Там пришли к выводу, что былая гибкость не дала нужного эффекта и только ухудшила переговорные позиции республики.
Сам американский лидер в августе задал жесткие рамки для дипломатического процесса. Выступая перед прессой в Белом доме, Дональд Трамп назвал нынешний раунд консультаций с Ираном последней возможностью для республики заключить сделку о мирном урегулировании.
О возобновлении диалога Трамп объявил 2 августа. По его версии, стороны уже достигли договоренности, которая ляжет в основу будущего соглашения по денуклеаризации Ирана. Однако в Тегеране эту информацию опровергают. Во внешнеполитическом ведомстве страны подтвердили лишь контакты с Оманом, касающиеся судоходства в Ормузском проливе.