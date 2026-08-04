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Google продлил права на торговые знаки в Беларуси

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Корпорация Google продлила права на свой товарный знак YouTube в Беларуси до 2036 года, следует из данных на сайте Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС).

Источник: AP / Gene J. Puskar

Продлена и защита непосредственно самого бренда Google, также до 2036 года.

Всего в базе НЦИС числятся 57 товарных знаков Google (права на некоторые истекли). В том числе это название операционной системы Android, почтового сервиса Gmail и другие.

Ранее видеохостинг YouTube, входящий в экосистему Google, был заблокирован для российских пользователей из-за нарушений этой платформой законодательства РФ, в том числе за распространение запрещенного контента.

В Беларуси не прибегали к блокировке этого видеохостинга, но такая возможность не исключается. В мае министр информации Дмитрий Жук пояснял, что это может произойти, если будет угроза для нацбезопасности.