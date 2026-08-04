Google продлил права на торговые знаки в Беларуси

Продлена и защита непосредственно самого бренда Google, также до 2036 года.
Всего в базе НЦИС числятся 57 товарных знаков Google (права на некоторые истекли). В том числе это название операционной системы Android, почтового сервиса Gmail и другие.
Ранее видеохостинг YouTube, входящий в экосистему Google, был заблокирован для российских пользователей из-за нарушений этой платформой законодательства РФ, в том числе за распространение запрещенного контента.
В Беларуси не прибегали к блокировке этого видеохостинга, но такая возможность не исключается. В мае министр информации Дмитрий Жук пояснял, что это может произойти, если будет угроза для нацбезопасности.