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Politico: четыре страны устроили демарш в ЕС из-за Испании

Четыре государства Евросоюза не стали подписывать общее заявление лидеров ЕС, в котором испанское правительство подверглось критике за миграционный коллапс в анклаве Сеута. В этот североафриканский город на прошлой неделе хлынули десятки тысяч нелегалов. О демарше сообщает издание Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Документ поддержали 22 страны блока. В стороне остались Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Франция, Португалия и Люксембург. Как пояснил Politico анонимный источник, одна из этих четырех столиц посчитала тон послания неправильным — по ее мнению, текст не выражал солидарности с Мадридом.

Главной мишенью письма стал премьер Педро Санчес — европейские лидеры обрушились на него с критикой за выбранный курс в миграционной политике.

Тем временем кризис вынуждает Брюссель действовать быстро. Уже во вторник, 4 августа, главы МВД всех 27 стран союза собираются на экстренную встречу. В повестке — демонстрация единства с Испанией и поиск механизмов, которые не позволят повториться подобным инцидентам в будущем.

Ситуация уже ударила по основам европейской интеграции. Ранее Италия в одностороннем порядке заморозила действие Шенгенского соглашения с Испанией, отреагировав таким образом на неконтролируемый поток мигрантов из Марокко.

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