Politico: четыре страны устроили демарш в ЕС из-за Испании

Документ поддержали 22 страны блока. В стороне остались Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Франция, Португалия и Люксембург. Как пояснил Politico анонимный источник, одна из этих четырех столиц посчитала тон послания неправильным — по ее мнению, текст не выражал солидарности с Мадридом.