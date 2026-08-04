Politico: четыре страны устроили демарш в ЕС из-за Испании

Документ поддержали 22 страны блока. В стороне остались Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Франция, Португалия и Люксембург. Как пояснил Politico анонимный источник, одна из этих четырех столиц посчитала тон послания неправильным — по ее мнению, текст не выражал солидарности с Мадридом.
Главной мишенью письма стал премьер Педро Санчес — европейские лидеры обрушились на него с критикой за выбранный курс в миграционной политике.
Тем временем кризис вынуждает Брюссель действовать быстро. Уже во вторник, 4 августа, главы МВД всех 27 стран союза собираются на экстренную встречу. В повестке — демонстрация единства с Испанией и поиск механизмов, которые не позволят повториться подобным инцидентам в будущем.
Ситуация уже ударила по основам европейской интеграции. Ранее Италия в одностороннем порядке заморозила действие Шенгенского соглашения с Испанией, отреагировав таким образом на неконтролируемый поток мигрантов из Марокко.