В Железногорске началась приемка образовательных учреждений к учебному году

Первым делом комиссия проверяет детские сады, а затем перейдёт к школам и учреждениям дополнительного образования. В течение нескольких недель специалисты оценят состояние пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, медпунктов, пищеблоков, а также наличие развивающих игр и других важных элементов.