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В Железногорске началась приемка образовательных учреждений к учебному году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске сегодня начала работу межведомственная комиссия по проверке готовности детских образовательных учреждений к учебному году 2026/2027.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске сегодня начала работу межведомственная комиссия по проверке готовности детских образовательных учреждений к учебному году 2026/2027.

В состав комиссии вошли и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Юлия Грудинина, депутат Глеб Шелепов, руководитель Управления образования Игорь Рыженков, а также представители различных подразделений администрации, полиции, Росгвардии и КБ№ 51.

Первым делом комиссия проверяет детские сады, а затем перейдёт к школам и учреждениям дополнительного образования. В течение нескольких недель специалисты оценят состояние пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, медпунктов, пищеблоков, а также наличие развивающих игр и других важных элементов.