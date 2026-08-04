США на два года ввели санкции против структур Минобороны РФ

Кроме того, США прекращают продажу фигурантам продукции военного назначения и не будут выдавать новые экспортные лицензии на поставку контролируемых товаров и технологий. Как отмечается в документе, эти меры действуют в дополнение к другим американским санкциям, которые уже могут распространяться на организации и физических лиц из списка.