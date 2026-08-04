Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Испании сообщил о возвращении мигрантов из Сеуты в Марокко

Поток нелегалов, прорвавшихся в испанский анклав Сеута, стремительно скоращается. Министерство иностранных дел королевства отчиталось, что почти все, кто прибыл в автономный город, были возвращены обратно в Марокко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Внешнеполитическое ведомство выпустило жесткое предупреждение: прорыв через Сеуту или Мелилью не открывает путь ни в континентальную Испанию, ни в другие страны Шенгена — легализоваться на месте тоже не выйдет. Чтобы перекрыть лазейки, границу Сеуты укрепили специальным морским заграждением. «Практически все, кто пересек [границу] 30 июля, уже были возвращены в Марокко», — говорится в официальном коммюнике МИД.

Штурм анклава произошел в конце июля. Десятки тысяч человек добирались до испанской территории вплавь и в обход волнолома, который разделяет город и Марокко. Ситуация накалилась настолько, что Мадрид бросил на помощь полиции армейские подразделения. Трагедии избежать не удалось: правительство Испании зафиксировало гибель как минимум 88 человек на подступах к Сеуте. Рабат, в свою очередь, сообщил об 11 погибших.

Миграционный коллапс в анклаве моментально расколол Евросоюз. Издание Politico выяснило, что единого фронта критики против действий Мадрида не сложилось. Из 22 стран письмо с осуждением отказались подписывать четыре государства: Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург.