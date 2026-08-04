МИД Испании сообщил о возвращении мигрантов из Сеуты в Марокко

Внешнеполитическое ведомство выпустило жесткое предупреждение: прорыв через Сеуту или Мелилью не открывает путь ни в континентальную Испанию, ни в другие страны Шенгена — легализоваться на месте тоже не выйдет. Чтобы перекрыть лазейки, границу Сеуты укрепили специальным морским заграждением. «Практически все, кто пересек [границу] 30 июля, уже были возвращены в Марокко», — говорится в официальном коммюнике МИД.
Штурм анклава произошел в конце июля. Десятки тысяч человек добирались до испанской территории вплавь и в обход волнолома, который разделяет город и Марокко. Ситуация накалилась настолько, что Мадрид бросил на помощь полиции армейские подразделения. Трагедии избежать не удалось: правительство Испании зафиксировало гибель как минимум 88 человек на подступах к Сеуте. Рабат, в свою очередь, сообщил об 11 погибших.