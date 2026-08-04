МИД Испании сообщил о возвращении мигрантов из Сеуты в Марокко

Внешнеполитическое ведомство выпустило жесткое предупреждение: прорыв через Сеуту или Мелилью не открывает путь ни в континентальную Испанию, ни в другие страны Шенгена — легализоваться на месте тоже не выйдет. Чтобы перекрыть лазейки, границу Сеуты укрепили специальным морским заграждением. «Практически все, кто пересек [границу] 30 июля, уже были возвращены в Марокко», — говорится в официальном коммюнике МИД.