NYT раскрыла детали сделки Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Собеседники NYT раскрыли детали будущей схемы. Транспорт, заходящий в Персидский залив, направят вдоль иранского берега. Поток на выход пойдет по оманской стороне.
Условия предусматривают «сервисный сбор» за транзит. Иранская сторона объясняет его необходимостью компенсировать экологический ущерб от судоходства, затраты на охрану танкеров и грузовых кораблей, а также на зарплаты персонала. Полученные средства Иран и Оман разделят пополам.
В то же время американский чиновник, вовлеченный в переговорный процесс, назвал трактовку Тегерана «не соответствующей действительности». Он подчеркнул: любые «временные» маршруты через пролив не потребуют ни одобрения, ни разрешения Ирана, и никакая плата за проход взиматься не будет.
Ранее о близости сделки между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу написало издание Financial Times. Газета указала, что это соглашение рассматривается как ключевой фактор, чтобы не допустить обострения конфликта между Тегераном и Вашингтоном.