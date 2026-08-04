NYT раскрыла детали сделки Ирана и Омана по Ормузскому проливу

В то же время американский чиновник, вовлеченный в переговорный процесс, назвал трактовку Тегерана «не соответствующей действительности». Он подчеркнул: любые «временные» маршруты через пролив не потребуют ни одобрения, ни разрешения Ирана, и никакая плата за проход взиматься не будет.