В Красноярске отремонтируют порядка 14 км дорог к спортивным учреждениям

«В этом году в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни” планируется отремонтировать 25 участков дорог города. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Перечень сформировали с учётом пожеланий жителей, физического износа объектов, их востребованности, наличия социальных учреждений рядом», — рассказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом и ремонтом улично-дорожной сети МКУ «УДИБ» Роман Зузенков.