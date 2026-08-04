В Красноярске отремонтируют порядка 14 км дорог к спортивным учреждениям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году в Красноярске отремонтируют порядка 14 км дорог к стадионам, клубам, детско-юношеским школам и другим спортивным объектам.
«В этом году в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни” планируется отремонтировать 25 участков дорог города. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Перечень сформировали с учётом пожеланий жителей, физического износа объектов, их востребованности, наличия социальных учреждений рядом», — рассказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом и ремонтом улично-дорожной сети МКУ «УДИБ» Роман Зузенков.
Среди маршрутов — улицы Матросова, Базайская, Пограничников, Маерчака, Елены Стасовой, а также проспект Свободный. Сейчас работы идут на Свободном, рядом со школой № 21, где расположен спортивный клуб федерации УШУ Красноярского края.
На улице Матросова ремонт выполнили на половину от плана, подрядчику осталось заасфальтировать дорогу и тротуары. Это основной путь для жителей правого берега к Центральному стадиону и Дворцу Спорта им. И. Ярыгина.
На участке от улицы Ладо Кецховели до улицы Высотной демонтируют старый асфальт. В планах обновить дорожное покрытие, заменить бордюры и привести в порядок тротуары.
На остальных объектах ремонт уже завершили, идёт приёмка. Среди них улица Базайская, которая ведёт в фанпарк «Бобровый Лог» и восточный вход на Столбы, улица Пограничников — к спортивному комплексу «Сокол», улица Маерчака — к стадиону «Красный Яр».
Также в порядок привели улицу Елены Стасовой, где расположен стадион «Ветлужанка» и два спорткомплекса. На всех участках заменили два слоя асфальтобетонного покрытия, установили новые бордюры, проложили тротуары.