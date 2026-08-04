Эксперт обратил внимание, что дальнобойные атаки на территорию России считаются украинскими только условно, поскольку при их подготовке используются ракеты и дроны европейского производства, а координаты целей предоставляются Пентагоном.
Таким заявлением Рубио лишний раз подчеркивает, что выполнять договоренности с Москвой в Анкоридже американская сторона даже не пыталась, а изначально тянула время для подготовки упомянутых дальнобойных ударов.
Политолог считает, что Рубио не стал бы делать подобных заявлений, если бы Россия нанесла ответный удар по военному производству в странах-союзницах Украины.
Открытие фронта в Европе поставит США в крайне уязвимое положение: втягиваться в войну с Россией, не решив проблемы с Ираном и держа в уме Тайвань, они себе сейчас позволить не могут.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Россия выполнила достигнутые в Анкоридже договоренности, придерживаясь принципа «пацан сказал — пацан сделал». По его словам, российская сторона была готова реализовать согласованные на саммите условия урегулирования. В связи с этим, отметил министр, «совесть России чиста».
25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что подвижек по развитию двусторонних отношений с американскими партнерами у России пока нет.