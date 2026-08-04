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Политолог раскрыл, зачем США нужен был саммит в Анкоридже

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинские дальнобойные удары по территории России создали новую реальность, из-за чего Москва может пойти на уступки по урегулированию украинского конфликта. Политолог Алексей Пилько прокомментировал позицию Вашингтона, указав на политику двойных стандартов США.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт обратил внимание, что дальнобойные атаки на территорию России считаются украинскими только условно, поскольку при их подготовке используются ракеты и дроны европейского производства, а координаты целей предоставляются Пентагоном.

Таким заявлением Рубио лишний раз подчеркивает, что выполнять договоренности с Москвой в Анкоридже американская сторона даже не пыталась, а изначально тянула время для подготовки упомянутых дальнобойных ударов.

Алексей Пилько
политолог

Политолог считает, что Рубио не стал бы делать подобных заявлений, если бы Россия нанесла ответный удар по военному производству в странах-союзницах Украины.

Открытие фронта в Европе поставит США в крайне уязвимое положение: втягиваться в войну с Россией, не решив проблемы с Ираном и держа в уме Тайвань, они себе сейчас позволить не могут.

Алексей Пилько
политолог

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Россия выполнила достигнутые в Анкоридже договоренности, придерживаясь принципа «пацан сказал — пацан сделал». По его словам, российская сторона была готова реализовать согласованные на саммите условия урегулирования. В связи с этим, отметил министр, «совесть России чиста».

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что подвижек по развитию двусторонних отношений с американскими партнерами у России пока нет.

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