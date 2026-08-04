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Лукашенко: нужен качественный рывок в работе с одаренной молодежью

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Создание экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства во вторник провел совещание по созданию Академии интеллектуальных технологий. В нем приняли участие руководители президентской администрации, правительства, Национальной академии наук, различных ведомств и вузов.

«Время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью и не только молодежью», — отметил президент.

Обсуждается не просто создание новой организации, но и кардинально новой образовательной среды. По мнению главы государства, она должна быть гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат и интегрированной в реальные экономические процессы.

Лукашенко не исключил, что в новой организации будут элементы фундаментальной науки, но подчеркнул, что должно быть прикладное направление.

«Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Желательно не на отдаленную», — отметил белорусский лидер.

Президент также перечислил направления, по которым могут готовиться специалисты в новой академии: искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность, квантовые технологии.

Лукашенко предостерег чиновников от того, чтобы новая академия стала «рядовым вузом и просто поставщиком дипломов».

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