Лукашенко: нужен качественный рывок в работе с одаренной молодежью

Глава государства во вторник провел совещание по созданию Академии интеллектуальных технологий. В нем приняли участие руководители президентской администрации, правительства, Национальной академии наук, различных ведомств и вузов.
«Время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью и не только молодежью», — отметил президент.
Обсуждается не просто создание новой организации, но и кардинально новой образовательной среды. По мнению главы государства, она должна быть гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат и интегрированной в реальные экономические процессы.
Лукашенко не исключил, что в новой организации будут элементы фундаментальной науки, но подчеркнул, что должно быть прикладное направление.
«Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Желательно не на отдаленную», — отметил белорусский лидер.
Президент также перечислил направления, по которым могут готовиться специалисты в новой академии: искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность, квантовые технологии.
Лукашенко предостерег чиновников от того, чтобы новая академия стала «рядовым вузом и просто поставщиком дипломов».