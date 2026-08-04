Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил ход строительства красноярского метро

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин посетил строительную площадку красноярского метротрамвая и оценил ход реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона.
Сейчас на первом этапе строительства уже пройдено 10,4 километра тоннелей. По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, готовность объекта достигла 33%.
«Есть определённые сложности, но проектная документация разработана полностью. За последние полтора года по строительству метро сделано больше, чем за предыдущие 30 лет. Сейчас пройдено уже более 10 километров тоннелей», — подчеркнул Котюков.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что после запуска метротрамвай значительно изменит транспортную систему города.
«Безусловно, метротрамвай кардинально изменит транспортную ситуацию в Красноярске. Он свяжет ключевые районы города, разгрузит дороги, сделает поездки в миллионном мегаполисе быстрее и комфортнее для жителей», — сказал вице-премьер.
Во время визита на станцию «Высотная» Хуснуллин провел совещание с представителями заказчика и генерального подрядчика, где обсудили текущий ход работ и выполнение проекта в установленные сроки.
Общая протяженность первой линии метротрамвая составит 11,04 километра. На ней разместятся шесть станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».
Сейчас на строительстве работают пять тоннелепроходческих комплексов — «Екатерина», «Соломея», «Анастасия», «Ирина» и «Евгения». Проект реализуется с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита, уточнили в пресс-службе правительства края.