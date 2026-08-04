Пострадавший во время атаки БПЛА 31 июля скончался в Волгограде

Скончался один из волгоградцев, получивших ранения во время атаки украинских беспилотников на Волгоград 31 июля.
Как сообщили vlg.aif.ru в облздраве, усилия медиков оказались тщетны — врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему.
«На данный момент в больницах Волгограда продолжают лечение пять пациентов. Один из них остаётся в реанимации, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое пациентов покинули медучреждение, их состояние на момент выписки оценивалось как удовлетворительное», — уточняют в областном комитете здравоохранения.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что дроны ВСУ обрушились на регион в последнюю ночь июля. Пострадали восемь человек, одна женщина погибла на месте. Урон был нанесён предприятию ТЭК на юге города и логистическому объекту на западе.