На Украине резко подорожало топливо, пишут СМИ

«По данным мониторинга в ведущих сетях, стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние десять дней изменились», — сообщило агентство.
По его данным, больше всего подорожал дизель, приблизившись к отметке около 96 гривен за литр. Стоимость бензина же достигла 88,4 гривны. Эксперты ожидают, что цены на них в ближайшее время могут вырасти до 100 и 95 гривен соответственно.
Журналисты отметили, что главная проблема заключается в логистике и реализации, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится привлекать мобильные заправки.
К причинам удорожания топлива также относят последствия конфликта на Ближнем Востоке и нехватку мощностей НПЗ в Европе. Ранее ЕС в разгар высокого сезона подкупал горючее из Индии, Турции, России, Белоруссии, Казахстана. Сейчас эти каналы перекрыты из-за переориентации рынков, поэтому Киеву стало сложнее приобретать топливо.
По информации агентства, сейчас Украина ищет топливо небольшими партиями и ввозит его бензовозами из Румынии. На этом фоне перебои с горючим могут продлиться в стране до сентября.