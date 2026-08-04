На Украине резко подорожало топливо, пишут СМИ

По его данным, больше всего подорожал дизель, приблизившись к отметке около 96 гривен за литр. Стоимость бензина же достигла 88,4 гривны. Эксперты ожидают, что цены на них в ближайшее время могут вырасти до 100 и 95 гривен соответственно.