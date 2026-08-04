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На Украине резко подорожало топливо, пишут СМИ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На украинских заправках резко подорожало топливо, пишет РБК-Украина.

Источник: © РИА Новости

«По данным мониторинга в ведущих сетях, стоимость горючего выросла по всем позициям. Цены на АЗС за последние десять дней изменились», — сообщило агентство.

По его данным, больше всего подорожал дизель, приблизившись к отметке около 96 гривен за литр. Стоимость бензина же достигла 88,4 гривны. Эксперты ожидают, что цены на них в ближайшее время могут вырасти до 100 и 95 гривен соответственно.

Журналисты отметили, что главная проблема заключается в логистике и реализации, особенно в прифронтовых зонах, где почти не осталось действующих АЗС и приходится привлекать мобильные заправки.

К причинам удорожания топлива также относят последствия конфликта на Ближнем Востоке и нехватку мощностей НПЗ в Европе. Ранее ЕС в разгар высокого сезона подкупал горючее из Индии, Турции, России, Белоруссии, Казахстана. Сейчас эти каналы перекрыты из-за переориентации рынков, поэтому Киеву стало сложнее приобретать топливо.

По информации агентства, сейчас Украина ищет топливо небольшими партиями и ввозит его бензовозами из Румынии. На этом фоне перебои с горючим могут продлиться в стране до сентября.

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