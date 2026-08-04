Ректор КУПНО Иван Калмыков назначен главным советником губернатора Нижегородской области

Ректор КУПНО Иван Калмыков назначен на должность главного советника губернатора Нижегородской области по координации кадрового обеспечения экономики и развития человеческого капитала. Об этом информирует пресс-служба образовательного учреждения.
«В качестве советника губернатора Иван Калмыков будет координировать взаимодействие между учебными заведениями регионального, местного и федерального уровней, между работодателями и бизнесом, а также реализовывать поручения Президента и Правительства РФ в этой сфере», — отмечается в сообщении.
Работу на новом посту Калмыков будет совмещать с должностью ректора.
Напомним, что образовательная программа «Герои. Нижегородская область» завершилась в КУПНО.