Ректор КУПНО Иван Калмыков назначен главным советником губернатора Нижегородской области

«В качестве советника губернатора Иван Калмыков будет координировать взаимодействие между учебными заведениями регионального, местного и федерального уровней, между работодателями и бизнесом, а также реализовывать поручения Президента и Правительства РФ в этой сфере», — отмечается в сообщении.