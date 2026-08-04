Создание памятника СВО обсудили в Волгограде

В администрации Волгоградской области состоялось совещание, участники которого обсудили ход создания памятника и музея СВО.
«Сегодня мы ознакомились с ходом строительства музея специальной военной операции у подножия Мамаева кургана. Оно идёт полным ходом, в соответствии с утвержденным графиком», — обратился к присутствующим губернатор Андрей Бочаров.
Глава региона напомнил, что основой музейной экспозиции должны стать документы и материалы обо всех жителях области, которые принимали участие в СВО.
Ранее волгоградцы передали технику «Бессмертному Сталинграду».