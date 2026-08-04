Владимир Путин побывал в Красноярске: что президент делал в городе и с кем встречался

3 августа Красноярск с рабочим визитом посетил президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в краевой центр впервые с 2019 года — тогда он приезжал на открытие Зимней универсиады. Визит продлился один день и был насыщен событиями, сообщает Правительство Красноярского края.
Главным событием стало посещение финала седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил на площадке Сибирского федерального университета. Президент выступил перед участниками — школьниками и студентами со всей страны, а также поздравил победителей. Конкурс оценивает не академические знания, а практические навыки: умение работать в команде, креативность, способность находить нестандартные решения. Победители получают до 1 миллиона рублей на образование и реализацию проектов.
В рамках визита президент провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в крае, исполнении бюджета, мерах поддержки участников СВО и их семей, а также о выполнении поручений президента по развитию инфраструктуры и нацпроектам.
Экономика и инвестиции.
Красноярский край входит в десятку регионов по ключевым показателям. За пять лет валовой региональный продукт вырос почти на 50%, ежегодно увеличивается объём инвестиций. Несмотря на внешние вызовы, предприятия запускают новые мощности и реализуют крупные проекты. Помимо базовых отраслей, растут секторы технологического лидерства.
Наука и кадры.
Отдельно губернатор доложил о программе научно-технологического развития. В числе приоритетов — космос и спутникостроение. В крае поддерживают исследования молодых учёных, создают условия для непрерывной подготовки инженерных кадров — от школы до вузов.
Метро и развитие города.
Особое внимание на встрече уделили строительству метро в Красноярске. Котюков доложил, что общая готовность объекта составляет 33%, проектная документация полностью разработана и получила заключение Госэкспертизы, однако есть определённые сложности. Президент призвал достроить метро «в наше время».
Обсуждали и подготовку к 400-летию Красноярска, которое отметят в 2028 году. В городе реализуют федеральные, краевые и муниципальные проекты. Один из завершённых — реконструкция музея «Мемориал Победы». Продолжается модернизация транспортной инфраструктуры — в город поступают автобусы на газомоторном топливе. Восстанавливают и памятники архитектуры.
Аэропорт и транспорт.
Котюков также доложил о планах по строительству второй взлётно-посадочной полосы в аэропорту Красноярск. Сейчас воздушная гавань обслуживает 84 направления, пассажиропоток продолжает расти. Капитально отремонтировать существующую полосу без остановки работы аэропорта невозможно, поэтому регион рассчитывает на федеральную концессию. Минтранс уже поддержал инициативу.
Губернатор поблагодарил президента за внимание к региону и системную поддержку краевых инициатив. Визит президента продлился до вечера, после чего он покинул Красноярск. Следующее посещение города пока не анонсировано.