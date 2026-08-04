Владимир Путин побывал в Красноярске: что президент делал в городе и с кем встречался

Главным событием стало посещение финала седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил на площадке Сибирского федерального университета. Президент выступил перед участниками — школьниками и студентами со всей страны, а также поздравил победителей. Конкурс оценивает не академические знания, а практические навыки: умение работать в команде, креативность, способность находить нестандартные решения. Победители получают до 1 миллиона рублей на образование и реализацию проектов.