NYT узнала, какие условия США выдвинули Ирану по ядерной сделке

В Белом доме отдают себе отчет, что диалог рискует затянуться глубоко в осень или уйти за этот горизонт. The New York Times отмечает: «В частных беседах некоторые чиновники сомневаются, что ядерное соглашение вообще будет достигнуто». Источники не исключают и альтернативного сценария от Дональда Трампа — американский президент может предложить просто оставить иранские ядерные материалы под обломками, которые образовались после авиаударов США по объектам в июне 2025 года.