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NYT узнала, какие условия США выдвинули Ирану по ядерной сделке

США намерены выдвинуть Ирану жесткое требование на переговорах — Тегеран должен разбавить ядерное топливо, доведенное почти до оружейного уровня, и вывезти его из страны. О деталях возможной сделки рассказывает The New York Times (NYT), ссылаясь на собственные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным издания, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран снизил концентрацию своего урана и отправил его в Соединенные Штаты или любое другое государство. Там топливо могут либо уничтожить, либо задействовать в работе атомных электростанций.

Речь идет об 11 тоннах обогащенного урана. В этом массиве есть примерно полтонны вещества, которое вплотную приблизилось к оружейным параметрам. «США требуют разбавить это топливо, чтобы его нельзя было легко использовать для создания оружия», — пишет газета.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном на 14 пунктов стороны согласовали в июне. Документ запускает 60-дневный таймер на переговоры об открытии пролива и одновременно возобновляет дискуссию о судьбе иранских запасов. Крайний срок истекает в конце августа, однако на протяжении всего этого времени противники обменивались ударами.

В Белом доме отдают себе отчет, что диалог рискует затянуться глубоко в осень или уйти за этот горизонт. The New York Times отмечает: «В частных беседах некоторые чиновники сомневаются, что ядерное соглашение вообще будет достигнуто». Источники не исключают и альтернативного сценария от Дональда Трампа — американский президент может предложить просто оставить иранские ядерные материалы под обломками, которые образовались после авиаударов США по объектам в июне 2025 года.

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