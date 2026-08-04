Россия и Катар призвали закончить боевые действия в Персидском заливе

По итогам разговора во внешнеполитическом ведомстве отметили: «В ходе беседы был также проведен обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на продолжающуюся эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня “Исламабадского меморандума”».
В МИД РФ также проинформировали, что стороны детально рассмотрели ключевые векторы дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений.
«Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.