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Россия и Катар призвали закончить боевые действия в Персидском заливе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с председателем Совета министров, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Как сообщается в заявлении МИД России, центральной темой беседы стала обстановка в зоне Персидского залива.

Источник: Reuters

По итогам разговора во внешнеполитическом ведомстве отметили: «В ходе беседы был также проведен обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на продолжающуюся эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня “Исламабадского меморандума”».

В МИД РФ также проинформировали, что стороны детально рассмотрели ключевые векторы дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений.

«Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

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