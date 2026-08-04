Эксперт предупредила о «бумеранге» санкций Грэма* против России

«На самом деле, если кто-то и проиграет от этого закона, то это будут Соединенные Штаты, которые столкнутся с экономической неопределенностью и потерей геополитического влияния, поскольку все больше стран устают от того, что США используют доллар как оружие, и ищут альтернативы», — резюмирует эксперт для Responsible Statecraft.