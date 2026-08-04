Эксперт предупредила о «бумеранге» санкций Грэма* против России

Кавана уверена, что попытка Вашингтона надавить на Москву с помощью этого законопроекта приведет к обратному эффекту. Вместо того чтобы склонить Россию к переговорам, новые ограничения лишь закалят ее позицию и отодвинут перспективу урегулирования на Украине.
Эксперт поясняет, что «санкции Грэма*» станут для Москвы сигналом. Они подтвердят, что США на деле не стремятся ни к миру, ни к роли посредника, а до сих пор вынашивают замыслы времен администрации Джо Байдена о стратегическом истощении России в долгой перспективе.
Аналитик отмечает, что тарифные поправки способны слегка сократить нефтегазовые доходы России. Однако их реальный вес окажется ничтожным на фоне более насущных политических приоритетов команды Дональда Трампа: российская экономика действительно работает под давлением, но она без труда перенесет тот мелкий урон, который нанесет инициатива Грэма*, и продолжит военную кампанию.
Кавана полагает, что многие конгрессмены прекрасно понимают бесполезность этой затеи. Тем не менее они отдадут свои голоса «за», превращая голосование в акт показной добродетели, издержки которого оплатят их собственные избиратели.
«На самом деле, если кто-то и проиграет от этого закона, то это будут Соединенные Штаты, которые столкнутся с экономической неопределенностью и потерей геополитического влияния, поскольку все больше стран устают от того, что США используют доллар как оружие, и ищут альтернативы», — резюмирует эксперт для Responsible Statecraft.
Ранее агентство Reuters сообщило, что продвижение законопроекта об антироссийских санкциях может затормозиться в Конгрессе США. Законодатели опасаются тех широчайших полномочий в сфере тарифов, которые документ предоставляет президенту Дональду Трампу.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.