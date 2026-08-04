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NYT: для Трампа настал момент положить конец конфликту на Украине

Пока президент США Дональд Трамп сосредоточен на Иране, благоприятный момент для того, чтобы выступить в роли миротворца в украинском конфликте, может ускользнуть. Об этом в статье для американской газеты The New York Times пишет Томас Грэм, главный эксперт по России в администрации Джорджа Буша — младшего.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что лидеры России и Украины в последние месяцы ясно дали понять, что они хотят, чтобы США вернулись к переговорам, чтобы положить конец боевым действиям на Украине. NYT подчеркивает, что аргументы в пользу немедленного возвращения Вашингтона к урегулированию украинского конфликта убедительны по двум причинам.

Во-первых, конфликт вошел в опасную фазу эскалации.

Украина наращивает удары по объектам, расположенным все глубже в России, включая энергетическую инфраструктуру и военные объекты. Россия, в свою очередь, стремительно наращивает воздушные атаки на важную инфраструктуру, воспользовавшись дефицитом ракет-перехватчиков на Украине. К тому же Москва обещает жесткие ответные меры на террористические атаки со стороны Киева, пока Украина готовится к еще одной «очень холодной» зиме.

В Европе усиливаются опасения по поводу масштабной войны, поскольку беспилотники и ракеты периодически нарушают воздушное пространство стран — членов НАТО. Москва осуждает милитаризацию Европы и подготовку к войне, в то время как европейские столицы утверждают, что перевооружение является ответом на действия России и якобы ее угрозы европейской безопасности.

Во-вторых, как бы парадоксально это ни звучало, в конфликте назрела разрядка.

Сейчас обеим сторонам необходимо как можно скорее прекратить боевые действия, считает Грэм. По его мнению, у Киева не хватает бойцов и отмечаются серьезные проблемы с мобилизацией. По мере затягивания конфликта все меньше украинских беженцев будут стремиться вернуться домой, а расходы на восстановление страны, которые уже исчисляются сотнями миллиардов долларов, продолжат расти.

России продолжение боевых действий, по мнению Грэма, грозит демографическим кризисом и трудностями с комплектованием войск на передовой. Кроме того, как утверждает автор, продолжат расти экономические издержки и отставание России от США и Китая в гонке в сфере передовых технологий.

Грэм считает, что, если бы конфликт прекратился сегодня, каждая из сторон могла бы заявить о своей победе. Киев бы провозгласил, что сохранил «самое ценное»: независимость, суверенитет и европейские амбиции. А Москва бы сказала, что предотвратила попытки Запада нанести стратегическое поражение России и освободила миллионы русских на Донабассе от неонацистского режима в Киеве.

Хотя обе стороны могут надеяться, что продолжение боевых действий улучшит их позиции на переговорах, издержки военных действий, как утверждает Грэм, неуклонно сужают политическое пространство для достижения максимальных целей и повышают ценность результатов переговоров.

В этих обстоятельствах, на его взгляд, срочно необходимы интенсивные переговоры, чтобы не упустить момент и положить конец конфликту.

И только Вашингтон, согласно Грэму, обладает достаточным доступом, рычагами давления и политическим весом, чтобы возглавить дипломатические усилия. Только администрация Трампа может вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом, а также с ключевыми европейскими столицами.

При этом Грэм предупреждает, что не следует ожидать немедленного прорыва: сначала необходимо заложить основу для интенсивного периода челночной дипломатии, направленной на преодоление «зияющих пропастей» между двумя сторонами. Для ускорения переговоров Трамп, на его взгляд, должен привлечь дополнительных экспертов, помимо двух своих спецпосланников. Хотя успех не гарантирован, Вашингтон должен действовать сейчас, пока эскалация не закрыла «дипломатическое окно», которое приоткрыло истощение, резюмирует Грэм.

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