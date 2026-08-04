Грэм считает, что, если бы конфликт прекратился сегодня, каждая из сторон могла бы заявить о своей победе. Киев бы провозгласил, что сохранил «самое ценное»: независимость, суверенитет и европейские амбиции. А Москва бы сказала, что предотвратила попытки Запада нанести стратегическое поражение России и освободила миллионы русских на Донабассе от неонацистского режима в Киеве.