В Красноярском крае проходит форум аграриев «День поля — 2026»

«В нашей отрасли работают десятки тысяч человек. И мы понимаем, что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона. Без АПК село превращается в собес. Нынешний форум показывает, какой огромный потенциал у сибирских аграриев. Спасибо вам за труд, за традиции и за смелость идти вперёд», — сказал Зырянов.