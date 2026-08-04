В Красноярском крае проходит форум аграриев «День поля — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в краевой столице стартовал форум «День поля — 2026», который объединил представителей агропромышленного комплекса, бизнеса и власти.
Первый день прошел в Национальном центре «Россия» и был посвящен деловой программе.
Так, на пленарном совещании участники обсудили развитие сельского хозяйства, внедрение современных технологий, вопросы продовольственной безопасности и меры государственной поддержки отрасли. В прошлом году на развитие АПК из краевого бюджета было направлено почти 11,5 млрд рублей.
Также в рамках форума председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Владислав Зырянов вручил награды краевого парламента ряду работников АПК.
«В нашей отрасли работают десятки тысяч человек. И мы понимаем, что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона. Без АПК село превращается в собес. Нынешний форум показывает, какой огромный потенциал у сибирских аграриев. Спасибо вам за труд, за традиции и за смелость идти вперёд», — сказал Зырянов.
Завтра работа форума продолжится на выездных площадках. Участники посетят птицефабрику «Заря», где познакомятся с перспективными сортами зерновых, и учебно-опытное хозяйство Красноярского государственного аграрного университета «Миндерлинское», где представлены экспериментальные делянки.