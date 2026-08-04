Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае проходит форум аграриев «День поля — 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в краевой столице стартовал форум «День поля — 2026», который объединил представителей агропромышленного комплекса, бизнеса и власти.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в краевой столице стартовал форум «День поля — 2026», который объединил представителей агропромышленного комплекса, бизнеса и власти.

Первый день прошел в Национальном центре «Россия» и был посвящен деловой программе.

Так, на пленарном совещании участники обсудили развитие сельского хозяйства, внедрение современных технологий, вопросы продовольственной безопасности и меры государственной поддержки отрасли. В прошлом году на развитие АПК из краевого бюджета было направлено почти 11,5 млрд рублей.

Также в рамках форума председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Владислав Зырянов вручил награды краевого парламента ряду работников АПК.

«В нашей отрасли работают десятки тысяч человек. И мы понимаем, что именно они обеспечивают продовольственную безопасность региона. Без АПК село превращается в собес. Нынешний форум показывает, какой огромный потенциал у сибирских аграриев. Спасибо вам за труд, за традиции и за смелость идти вперёд», — сказал Зырянов.

Завтра работа форума продолжится на выездных площадках. Участники посетят птицефабрику «Заря», где познакомятся с перспективными сортами зерновых, и учебно-опытное хозяйство Красноярского государственного аграрного университета «Миндерлинское», где представлены экспериментальные делянки.