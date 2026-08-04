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Эксперт оценила перспективу масштабной эскалации в секторе Газа

Турция, Египет и Катар обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская рассказала Новостям Mail, какое влияние заявление стран-посредников окажет на Израиль и оценила риски эскалации конфликта в регионе.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Напомним, три страны выступили с совместным заявлением, осудив Израиль за нарушение условий перемирия в Газе. По мнению посредников, действия израильских властей подрывают реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня.

Турция, Египет и Катар — ключевые региональные медиаторы в рамках переговорного процесса, касающегося сектора Газа, напоминает эксперт. Самарская отмечает, что при помощи этих стран было достигнуто прекращение огня в прошлом году.

Они заинтересованы в обеспечении его устойчивости, а потому используют различные дипломатические инструменты для осуществления давления на стороны конфликта.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

Однако заявление посредников едва ли существенно повлияет на действия Израиля, уверена собеседница Новостей Mail. Она поясняет, что при осуществлении ударов Израиль в первую очередь руководствуется оперативными задачами, хотя зачастую атаки могут носить и демонстративный характер.

Израиль и ранее проводил в Газе ситуативные атаки — в этом смысле недавние удары не были необычны. Его позиция состоит в том, что они являются реакцией на соответствующие нарушения со стороны группировок Газы или же представляют собой ликвидацию боевиков.

Людмила Самарская
научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН

По мнению эксперта, масштабной эскалации в Газе сегодня ожидать сложно, поскольку ни одна из сторон в этом не заинтересована, а возможности ХАМАС в этом плане существенно ограничены.

Накануне Reuters сообщил, что в результате ударов Израиля по сектору Газа за сутки погибли 18 человек. Эти потери стали максимальными за последние две недели. Новые удары Израиля последовали за заявлением президента США Дональда Трампа о готовности ХАМАС к разоружению.

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