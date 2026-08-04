Эксперт оценила перспективу масштабной эскалации в секторе Газа

Турция, Египет и Катар — ключевые региональные медиаторы в рамках переговорного процесса, касающегося сектора Газа, напоминает эксперт. Самарская отмечает, что при помощи этих стран было достигнуто прекращение огня в прошлом году.
Они заинтересованы в обеспечении его устойчивости, а потому используют различные дипломатические инструменты для осуществления давления на стороны конфликта.
Однако заявление посредников едва ли существенно повлияет на действия Израиля, уверена собеседница Новостей Mail. Она поясняет, что при осуществлении ударов Израиль в первую очередь руководствуется оперативными задачами, хотя зачастую атаки могут носить и демонстративный характер.
Израиль и ранее проводил в Газе ситуативные атаки — в этом смысле недавние удары не были необычны. Его позиция состоит в том, что они являются реакцией на соответствующие нарушения со стороны группировок Газы или же представляют собой ликвидацию боевиков.
По мнению эксперта, масштабной эскалации в Газе сегодня ожидать сложно, поскольку ни одна из сторон в этом не заинтересована, а возможности ХАМАС в этом плане существенно ограничены.