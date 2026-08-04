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Владимир Кий назначен врио заместителя губернатора в Самарской области

В Самарской области назначен новый временно исполняющим обязанности заместителя губернатора.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области Владимир Кий назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства.

«Владимир работает с нами уже год в составе правительства региона, хорошо знает закрепленное за ним направление. Вопросы, которые он курировал в качестве руководителя в структуре МЧС, а также те вопросы, которые он сейчас курирует в Самарской области, чрезвычайно актуальны сегодняшнему дню» — сказал глава региона.

Губернатор также поручил новому врио заместителя через неделю представить предложения по усилению работы на новой должности.

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