Владимир Кий назначен врио заместителя губернатора в Самарской области

«Владимир работает с нами уже год в составе правительства региона, хорошо знает закрепленное за ним направление. Вопросы, которые он курировал в качестве руководителя в структуре МЧС, а также те вопросы, которые он сейчас курирует в Самарской области, чрезвычайно актуальны сегодняшнему дню» — сказал глава региона.