Иран выдвинул ультиматум США по блокаде портов

«Если блокада продолжится, американские корабли и войска столкнутся с серьезными рисками, с потерями. США нужно изменить свое поведение, иного мы не потерпим», — написал Резаи.
Он подчеркнул жесткую позицию Тегерана: власти никогда не согласятся на появление «второго коридора» для прохода судов в Ормузском проливе без своего прямого одобрения.
Напомним, 14 июля ВМС США возобновили военно-морскую блокаду. Под нее попадает весь транспорт, идущий в иранские гавани и прибрежные зоны или выходящий оттуда. Предыдущий этап блокады длился с 13 апреля по 18 июня. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке отчиталось о промежуточных итогах: с момента запуска новой фазы американские моряки перехватили 44 торговых судна, связанных с Ираном.
Тем временем Иран ведет переговоры по Ормузскому проливу с Оманом. Два государства готовятся запустить в Ормузском проливе новую систему контроля за танкерами. Детали будущей схемы раскрыли собеседники The New York Times. Весь входящий в Персидский залив транспорт пойдет вдоль иранского побережья. Обратный поток направят по оманской стороне.
За транзит введут «сервисный сбор». Тегеран объясняет его появление просто: деньги нужны, чтобы покрыть экологический ущерб от интенсивного судоходства. В эту же сумму закладывают расходы на охрану танкеров, защиту грузовых кораблей и зарплаты персонала. Все собранные средства Иран и Оман поделят строго пополам.