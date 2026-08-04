Иран выдвинул ультиматум США по блокаде портов

Напомним, 14 июля ВМС США возобновили военно-морскую блокаду. Под нее попадает весь транспорт, идущий в иранские гавани и прибрежные зоны или выходящий оттуда. Предыдущий этап блокады длился с 13 апреля по 18 июня. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке отчиталось о промежуточных итогах: с момента запуска новой фазы американские моряки перехватили 44 торговых судна, связанных с Ираном.