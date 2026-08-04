Латвийские автоперевозчики возражают против закрытия границы с Беларусью

Ранее 31 июля глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил о закрытии границы с Беларусью по техническим причинам. До этого на белорусско-латвийской границе из двух пунктов пропуска работал лишь один — «Григоровщина» («Патерниеки» с латвийской стороны). КПП «Урбаны» («Силене») был закрыт Ригой в сентябре 2023 года.