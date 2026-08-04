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Латвийские автоперевозчики возражают против закрытия границы с Беларусью

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Ассоциация автоперевозчиков Латвии (Latvijas auto) направила в правительство страны возражения против полного закрытия КПП «Патерниеки» на границе с Беларусью, сообщил латвийский новостной портал PRESS.LV.

Источник: Государственная пограничная охрана Латвии

Ранее 31 июля глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил о закрытии границы с Беларусью по техническим причинам. До этого на белорусско-латвийской границе из двух пунктов пропуска работал лишь один — «Григоровщина» («Патерниеки» с латвийской стороны). КПП «Урбаны» («Силене») был закрыт Ригой в сентябре 2023 года.

По словам премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, во вторник кабмин страны рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Беларусью.

«Перевозчики (…) считают закрытие КПП несоразмерным решением. По их мнению, нелегальные мигранты преимущественно пересекают “зеленую границу”, тогда как оборудованные пункты позволяют государству контролировать перемещение людей и грузов», — говорится в публикации портала.

В ассоциации перевозчиков считают, что Рига может лишиться транзитных доходов, а также рабочих мест и части рынка международных грузоперевозок, если после закрытия КПП «Патерниеки» потоки транспорта направятся через Литву и Польшу.

По мнению представителей отрасли, в МВД Латвии не оценили соразмерность ограничений и их влияние на экономику страны.

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