Латвийские автоперевозчики возражают против закрытия границы с Беларусью

Ранее 31 июля глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил о закрытии границы с Беларусью по техническим причинам. До этого на белорусско-латвийской границе из двух пунктов пропуска работал лишь один — «Григоровщина» («Патерниеки» с латвийской стороны). КПП «Урбаны» («Силене») был закрыт Ригой в сентябре 2023 года.
По словам премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, во вторник кабмин страны рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Беларусью.
«Перевозчики (…) считают закрытие КПП несоразмерным решением. По их мнению, нелегальные мигранты преимущественно пересекают “зеленую границу”, тогда как оборудованные пункты позволяют государству контролировать перемещение людей и грузов», — говорится в публикации портала.
В ассоциации перевозчиков считают, что Рига может лишиться транзитных доходов, а также рабочих мест и части рынка международных грузоперевозок, если после закрытия КПП «Патерниеки» потоки транспорта направятся через Литву и Польшу.
По мнению представителей отрасли, в МВД Латвии не оценили соразмерность ограничений и их влияние на экономику страны.