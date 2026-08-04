Губернатор сделал выговор министру энергетики и ЖКХ

«У меня достаточно накопилось претензий к этой организации, работа выполняется халатно. Я не только об этом объекте. […] Какой пример мы подаем? Подрядчиков коммерческих воспитываем, призываем их к качеству работ, а сами в нашей государственной госкомпании показываем такой подход…», — заявил глава региона.