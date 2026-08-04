Губернатор сделал выговор министру энергетики и ЖКХ

Докладывая о ситуации на объектах, и.о. министра энергетики и ЖКХ Эдуард Гафиятуллин сообщил, что в красной зоне находится реконструкция сетей водоснабжения в Сызрани. В частности, возникли проблемы с заходом документации в экспертизу. Работы на этом объекте ведет ООО «СамРЭК», подконтрольное областному правительству.
Губернатор поинтересовался, кто является «руководителем у этой организации с точки зрения правительства». На что получил ответ, что совет директоров компании возглавляет замминистра энергетики и ЖКХ Петр Токмак.
«У меня достаточно накопилось претензий к этой организации, работа выполняется халатно. Я не только об этом объекте. […] Какой пример мы подаем? Подрядчиков коммерческих воспитываем, призываем их к качеству работ, а сами в нашей государственной госкомпании показываем такой подход…», — заявил глава региона.
Он поручил председателю правительству Виталию Шабалатову объявить выговор министру энергетики и ЖКХ Виталию Брижаню и расторгнуть трудовой договор с руководителем «СамРЭК».
Напомним, Петр Токмак был назначен заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области — руководителем департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры в начале 2025 года. До этого он был директором МУП «Волжское ЖКХ» пгт Волжский Красноярского района.