Американист: США создают из Тайваня «вторую Украину»

Президент Тайваня Лай Чинг-те ранее призвал не допустить превращения «демократического Тайваня» в «китайский Тайвань». Как сообщал Axios, в окружении президента США Дональда Трампа опасаются, что в ближайшие годы председатель КНР Си Цзиньпин может принять решение о силовой операции против острова, что, в частности, создаст риски для глобальных поставок полупроводников. Сам Трамп после визита в Китай заявлял, что не заинтересован в войне вокруг Тайваня, и призвал Пекин «остыть».