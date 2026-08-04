Американист: США создают из Тайваня «вторую Украину»

По мнению Блохина, появление таких сообщений в американских СМИ отражает реальное отношение Вашингтона к Китаю и Тайваню. США считают Китай одним из своих главных стратегических противников, а Тайвань рассматривают как один из ключевых элементов его сдерживания, считает политолог.
Отдельное значение, по словам эксперта, имеет роль Тайваня в мировой электронной промышленности. Расположенные на острове высокотехнологичные производства занимают важное место в глобальных цепочках поставок, в том числе для американских компаний.
Американцы не хотят просто так отдавать этот лакомый кусок Китаю, ведь тогда будут ослаблены технологические возможности всего Запада.
Блохин также отметил, что американские военные эксперты уже несколько лет говорят о необходимости защищать Тайвань в случае силового сценария со стороны Китая.
Иными словами, призывают создавать очаг напряжения у границ с Китаем. США пытаются сделать из Тайваня вторую Украину.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон выступает против принудительного изменения статус-кво Тайваня. По его словам, американская сторона обсуждала этот вопрос с Китаем, при этом позиция США остается неизменной.
Китай считает Тайвань частью своей территории и не признает суверенитет острова. В Тайбэе отвергают претензии Пекина на суверенитет и юрисдикцию, заявляя, что вопрос о будущем Тайваня может решать только его население. На фоне сохраняющейся напряженности тайваньские военные летом провели серию учений, в ходе которых отрабатывали отражение возможного вторжения, блокаду, кибератаки и нарушения работы критической инфраструктуры.
Президент Тайваня Лай Чинг-те ранее призвал не допустить превращения «демократического Тайваня» в «китайский Тайвань». Как сообщал Axios, в окружении президента США Дональда Трампа опасаются, что в ближайшие годы председатель КНР Си Цзиньпин может принять решение о силовой операции против острова, что, в частности, создаст риски для глобальных поставок полупроводников. Сам Трамп после визита в Китай заявлял, что не заинтересован в войне вокруг Тайваня, и призвал Пекин «остыть».