Эксперт: Турция, Египет и Катар не смогут изменить политику Израиля

Ранее ключевые посредники в палестино-израильском урегулировании конфликта заявили, что Израиль нарушил режим прекращения огня в Газе, тем самым подорвав реализацию второго этапа соглашения. В заявлении говорится, что израильские атаки по сектору Газа «угрожают деэскалации и усугубляют страдания гражданского населения».
По мнению Ивана Бочарова, данное заявление вряд ли способно оказать сколько-нибудь серьезное влияние на действия Израиля.
У Турции, Египта и Катара нет серьезных инструментов давления, которые могли бы напрямую изменить израильскую позицию.
Собеседник Новостей Mail пояснил, что израильское руководство принимает решения исходя прежде всего из собственных представлений о безопасности и неоднократно демонстрировало готовность действовать даже в условиях критики со стороны международного сообщества.
Нынешнее обострение в Газе, по мнению эксперта, связано с сохраняющимися противоречиями вокруг дальнейшей реализации договоренностей. Израиль настаивает на том, что одним из ключевых условий долгосрочного урегулирования должно стать разоружение ХАМАС и демонтаж его военного потенциала. ХАМАС, в свою очередь, требует вывода израильских сил из сектора Газа.
Вопрос о последовательности этих шагов остается одним из главных препятствий.
Эксперт напоминает, что соглашение о прекращении огня не означало полного завершения конфликта. После подписания документа интенсивность боевых действий значительно снизилась, однако сохранялись взаимные обвинения в нарушениях режима прекращения огня, отдельные удары и столкновения. Фактически конфликт перешел в менее интенсивную, но сохраняющуюся фазу, констатирует Бочаров.
Предпосылок для масштабной эскалации на данный момент не просматривается. Подобные кризисы уже возникали в последние месяцы, но сторонам удавалось сохранять переговорный процесс.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично выразил несогласие с позицией президента США Дональда Трампа по вопросу послевоенного устройства сектора Газа. Причиной разногласий стал план, предложенный Советом мира. Израильский премьер настаивает на том, что восстановление анклава может начаться только после полного разоружения военного крыла ХАМАС.