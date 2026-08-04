NI: эксперты назвали пять сильнейших ВВС Европы

В статье говорится, что проще всего сравнить военно-воздушные силы разных стран по количеству имеющихся на вооружении самолетов и количеству личного состава. Однако такое сравнение не всегда соответствует реальной картине. Например, у страны может быть много старых самолетов, и при этом она может потерпеть поражение от небольшой страны с новыми, ультрасовременными самолетами. Так, израильские ВВС неизменно превосходят ВВС арабских соседей, которые гораздо больше по численности израильского воздушного флота, но уступают ему в технологическом плане.
Кроме того, при сравнении следует учитывать и другие факторы: подготовку пилотов, техническое обслуживание воздушных судов, уровень боеготовности, наличие других средств, таких как авиационные комплексы радиообнаружения и наведения — которые могут предопределить исход сражения.
Почетное упоминание: Германия
Количество самолетов: 380. Численность персонала: около 28 тыс. человек.
Хотя военно-воздушные силы Германии несколько слабее, чем у других европейских стран, они находятся в центре НАТО и сыграют важную роль в любом будущем военном конфликте с участием альянса.
В составе люфтваффе — более 220 боевых самолетов, причем больше половины из них — истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoons и Panavia Tornados.
ФРГ активно модернизирует свой флот за счет включения в него недавно заказанных у США стелс-истребителей F-35A Lightning II для замены устаревающих Tornado. Берлин заказал около 35 американских самолетов. Первый полет запланирован на осень 2026 года, после чего немецкие пилоты пройдут обучение в Арканзасе, прежде чем самолеты будут переданы в Европу.
Также Германия располагает большим количеством обычных самолетов и служит основой материально-технического обеспечения и противовоздушной обороны НАТО в центре Европы.
5. Италия
Количество самолетов: 740−960. Численность персонала: 43 тыс. человек.
На вооружении итальянских ВВС — около 200 боевых самолетов. Италия является главным европейским центром базирования самолетов-невидимок. Страна вложила значительные средства в развитие стелс-возможностей и сейчас располагает истребителями F-35A и F-35B. Наряду с передовыми истребителями пятого поколения в Италии, как и в Германии, используются истребители Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado.
Развертывая истребители F-35B со своих авианосцев, Италия создала гибкую систему проецирования морской мощи по всему Средиземноморью. Ее военно-воздушную мощь поддерживает завод окончательной сборки и контроля в Камери — единственный центр производства и технического обслуживания истребителей F-35 в Европе. Этот завод обеспечивает Риму промышленный суверенитет в сфере стелс-технологий и позволяет оперативно проводить ремонт на месте.
4. Франция
Количество самолетов: 520. Численность персонала: около 44 тыс. человек (действующие военнослужащие и гражданские лица).
Франция гораздо дольше проводит независимую внешнюю политику, чем другие страны Европы. Благодаря этому она разработала ядерное оружие отдельно от США. Недавно Франция заинтересовалась в сильной отечественной оборонной промышленности, что привело к ее выходу из совместной программы создания истребителей Eurofighter. Сейчас вместо этого Париж эксплуатирует самолеты Dassault Rafale отечественного производства. Они составляют костяк французского парка истребителей, насчитывающего более 200 самолетов.
Самолеты Rafale дополняют устаревшие истребители Mirage 2000−5, которые постепенно выводятся из эксплуатации. Франция — единственная полностью независимая и самодостаточная европейская страна, так как Париж отказывается полагаться на технику американского производства. Ее ВВС располагают возможностями для развертывания ядерного оружия благодаря совместимости Rafale с французской сверхзвуковой крылатой ракетой ASMPA. А с помощью атомного авианосца Франция может демонстрировать мощь за рубежом, как ни одна другая страна в Европе.
3. Великобритания
Количество самолетов: 670. Численность персонала: около 31 тыс. человек (на действительной службе).
Богатая история и международная известность Королевских ВВС затмевают их относительно небольшие размеры по сравнению с другими европейскими странами. В Британии насчитывается всего около 160 боевых самолетов высокого класса, что отчасти объясняется структурой ВВС — комбинацией несколько передовых дорогостоящих платформ с более дешевыми самолетами.
Жемчужиной Королевских ВВС является американский истребитель F-35B Lightning II, а костяк флота составляют истребители Eurofighter Typhoon FGR4. Лондон жертвует количеством судов в своем парке, делая акцент на качестве и сетевом взаимодействии.
Кроме того, Британия — основной европейский хаб для операций морской и скрытой разведки НАТО. Предположительно, Королевские ВВС займут видное место в любом будущем конфликте с участием НАТО.
2. Турция
Количество самолетов: около 1000. Численность персонала: примерно 50 тыс. человек.
Помимо крупнейшей европейской сухопутной армии в НАТО, Турция располагает крупнейшими европейскими военно-воздушными силами. Они насчитывают более 1000 самолетов, из них — около 300 истребителей.
Основу турецких ВВС составляют истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства. Турция эксплуатирует F-16 с 1987 года, являясь их крупнейшим в мире неамериканским эксплуатантом. Также на вооружении Турции остаются более старые самолеты, включая «древние» F-4 Phantom II и F-5 Tiger II.
В последние годы Турция занимается разработкой новых пилотируемых истребителей, в частности истребителя пятого поколения TF KAAN. Однако ее основным достижением в области ведения воздушной войны стала разработка относительно дешевых одноразовых беспилотников — в первую очередь Bayraktar TB2. Этот БПЛА использовался в армяно-азербайджанской войне в конце 2020 года, а также применялся в первые месяцы конфликта на Украине.
1. Россия
Количество самолетов: около 4300. Численность персонала: порядка 165 тыс. человек.
В том, что России отдана пальма первенства, нет ничего удивительного. Причиной того, что у большинства стран НАТО есть истребители, является именно Россия.
Несмотря на конфликт на Украине, российские ВВС по-прежнему в значительной степени невредимы. Россия располагает крупнейшим в Европе воздушным флотом, насчитывающим более 900 боевых самолетов. Его арсенал в основном состоит из многоцелевых самолетов «поколения 4,5», включая истребители Су-30 и Су-35, а также истребитель-бомбардировщик Су-34.
Кроме того, России является одной из нескольких стран в мире с собственным истребителем пятого поколения — Су-57.
Российская доктрина основывается на массовости и доставке полезной нагрузки. И ни у кого не должно быть иллюзий по поводу слабости российских ВВС: Россия по праву может говорить о самом мощном военно-воздушном флоте в Европе.