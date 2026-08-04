NI: эксперты назвали пять сильнейших ВВС Европы

В статье говорится, что проще всего сравнить военно-воздушные силы разных стран по количеству имеющихся на вооружении самолетов и количеству личного состава. Однако такое сравнение не всегда соответствует реальной картине. Например, у страны может быть много старых самолетов, и при этом она может потерпеть поражение от небольшой страны с новыми, ультрасовременными самолетами. Так, израильские ВВС неизменно превосходят ВВС арабских соседей, которые гораздо больше по численности израильского воздушного флота, но уступают ему в технологическом плане.