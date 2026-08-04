В Латвии запросили отставку главы МВД из-за закрытия границы с Белоруссией

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу второго пункта пропуска «для предотвращения угроз нелегальной миграции». Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что правительство республики во вторник рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Ранее латвийские автоперевозчики из ассоциации Latvijas auto предупредили, что закрытие последнего КПП на границе с Белоруссией приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно переместиться в Литву и Польшу.
«Сейчас в сейме собирают подписи депутатов, необходимые для подачи запроса на рассмотрение отставки Домбравы. Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения», — заявила Чулкова.
Подготовку запроса об отставке Домбравы прокомментировал и экс-депутат Рижской думы от партии «Стабильность!» Алексей Росликов.
«Сегодня националист Домбрава пытается наказать простых людей за то, что они не хотят войны с нашими соседями. Он наказывает за это нашу экономику. Мы не можем молчать», — написал Росликов в своем Telegram-канале.