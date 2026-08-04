В Латвии запросили отставку главы МВД из-за закрытия границы с Белоруссией

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу второго пункта пропуска «для предотвращения угроз нелегальной миграции». Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что правительство республики во вторник рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Ранее латвийские автоперевозчики из ассоциации Latvijas auto предупредили, что закрытие последнего КПП на границе с Белоруссией приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно переместиться в Литву и Польшу.