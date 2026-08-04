Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии запросили отставку главы МВД из-за закрытия границы с Белоруссией

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Депутаты оппозиционной латвийской партии «Стабильность!» подготовили запрос об отставке министра внутренних дел страны Яниса Домбравы из-за решения закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией, сообщила журналистам глава этой партии Светлана Чулкова.

Источник: Государственная пограничная охрана Латвии

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу второго пункта пропуска «для предотвращения угроз нелегальной миграции». Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что правительство республики во вторник рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Ранее латвийские автоперевозчики из ассоциации Latvijas auto предупредили, что закрытие последнего КПП на границе с Белоруссией приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно переместиться в Литву и Польшу.

«Сейчас в сейме собирают подписи депутатов, необходимые для подачи запроса на рассмотрение отставки Домбравы. Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения», — заявила Чулкова.

Подготовку запроса об отставке Домбравы прокомментировал и экс-депутат Рижской думы от партии «Стабильность!» Алексей Росликов.

«Сегодня националист Домбрава пытается наказать простых людей за то, что они не хотят войны с нашими соседями. Он наказывает за это нашу экономику. Мы не можем молчать», — написал Росликов в своем Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше