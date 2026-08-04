Лукашенко допустил конец доминирования дронов в небе

«Изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники. Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю… А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране — в Израиле, в Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, — все, они перестают летать: падают, взрываются и так далее», — сказал Лукашенко.