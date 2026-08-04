Лукашенко допустил конец доминирования дронов в небе

Глава государства отметил, что такое изобретение может сделать даже человек, который уже давно окончил вуз.
«Изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники. Я вот сейчас думаю над этой идеей, думаю… А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране — в Израиле, в Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, — все, они перестают летать: падают, взрываются и так далее», — сказал Лукашенко.
Эту тему он поднял на совещании, где обсуждалось создание нового образовательного учреждения — Академии интеллектуальных технологий. Лукашенко подчеркнул, что не обязательно останавливаться на том, чтобы принимать туда только молодежь.
«Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию. Как это сделать, вы должны мне сегодня ответить на этот вопрос», — обратился он к чиновникам.
Предполагается, что в новой академии будут учить по нескольким направлениям: искусственный интеллект, новые материалы, цифровая промышленность и квантовые технологии.