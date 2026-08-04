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«Обнулит в мире все эти беспилотники». Лукашенко высказался о создании системы борьбы против БПЛА

Лукашенко высказался о создании системы, которая обнулит все виды БПЛА в мире.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Алекандр Лукашенко на совещании по теме создания в стране Академии интеллектуальных технологий высказался о создании системы, которая обнулит все виды БПЛА в мире. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание, что в названное учебное заведение должна быть открыта дорога не только молодежи, но и другим талантливым людям. В качестве примера он назвал первого заместителя главы Администрации президента Владимира Перцова и вице-премьера Наталью Петкевич, которые давно закончили вуз:

— А вот искра какая-то там прилетела в голове и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович (Перцов. — Ред.), а изобретет специфическое, мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники.

Президент Беларуси уточнил, что думает над подобной идеей.

— А если кто-то умный возьмет, в небольшой стране — в Израиле, в Беларуси — и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников, — все, они перестают летать: падают, взрываются и так далее, — заметил Александр Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.

Тем временем Лукашенко сказал, кого нельзя баловать зарплатами в Беларуси.

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