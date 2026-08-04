СМИ: президент Ирана Пезешкиан опроверг сообщения о своей отставке

Его заместитель по коммуникациям и информации Сейед Мехди Табатабаи подчеркнул, что сообщения о «неоднократных попытках президента уйти в отставку», являются «чистой воды выдумкой», и никаких обсуждений его отставки с верховным лидером не проводилось. В офисе президента обвинили «тех, кто стоит за этими сообщениями, в попытке ввести в заблуждение общественное мнение».