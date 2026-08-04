СМИ: президент Ирана Пезешкиан опроверг сообщения о своей отставке

Курдский канал Kurdistan 24 передает, что Мохаммад Багер Харрази, генеральный секретарь организации Hezbollah of Iran, заявил, что с момента вступления в должность Пезешкиан 28 раз подавал или угрожал подать заявление о своей отставке. Харрази также утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предупредил Пезешкиана, что любая его очередная просьба об отставке будет удовлетворена.
Кроме того, Харрази сообщил о готовящихся кадровых перестановках в Высшем совете национальной безопасности Ирана, а также о том, что глава иранского МИД Аббас Аракчи больше не будет курировать ядерные переговоры страны.
Во вторник Пезешкиан заявил, что не уйдет в отставку и продолжит решительно работать, сообщает иранское агентство Mehr News. Агентство Iran Intl добавляет, что Пезешкиан связал национальную безопасность с внутренней сплоченностью. По его словам, устранение внутренних разногласий может помочь предотвратить иностранное вмешательство.
В этих условиях мы должны работать над построением здорового общества, чтобы у врага не было соблазна проникнуть в него, разорвать нашу социальную структуру и уничтожить ее.
Его заместитель по коммуникациям и информации Сейед Мехди Табатабаи подчеркнул, что сообщения о «неоднократных попытках президента уйти в отставку», являются «чистой воды выдумкой», и никаких обсуждений его отставки с верховным лидером не проводилось. В офисе президента обвинили «тех, кто стоит за этими сообщениями, в попытке ввести в заблуждение общественное мнение».
Глава Правительственного информационного совета Элиас Хазрати назвал эту информацию «повторяющимися попытками политических оппонентов ослабить правительство с помощью слухов об отставке».