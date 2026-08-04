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СМИ: президент Ирана Пезешкиан опроверг сообщения о своей отставке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг слухи о своей отставке, передают ближневосточные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Курдский канал Kurdistan 24 передает, что Мохаммад Багер Харрази, генеральный секретарь организации Hezbollah of Iran, заявил, что с момента вступления в должность Пезешкиан 28 раз подавал или угрожал подать заявление о своей отставке. Харрази также утверждает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предупредил Пезешкиана, что любая его очередная просьба об отставке будет удовлетворена.

Кроме того, Харрази сообщил о готовящихся кадровых перестановках в Высшем совете национальной безопасности Ирана, а также о том, что глава иранского МИД Аббас Аракчи больше не будет курировать ядерные переговоры страны.

Высказывания Харрази вызвали реакцию со стороны всего политического спектра Ирана. Некоторые комментаторы призвали государственные учреждения дать разъяснения.

Во вторник Пезешкиан заявил, что не уйдет в отставку и продолжит решительно работать, сообщает иранское агентство Mehr News. Агентство Iran Intl добавляет, что Пезешкиан связал национальную безопасность с внутренней сплоченностью. По его словам, устранение внутренних разногласий может помочь предотвратить иностранное вмешательство.

В этих условиях мы должны работать над построением здорового общества, чтобы у врага не было соблазна проникнуть в него, разорвать нашу социальную структуру и уничтожить ее.

Масуд Пезешкиан
президент Ирана

Его заместитель по коммуникациям и информации Сейед Мехди Табатабаи подчеркнул, что сообщения о «неоднократных попытках президента уйти в отставку», являются «чистой воды выдумкой», и никаких обсуждений его отставки с верховным лидером не проводилось. В офисе президента обвинили «тех, кто стоит за этими сообщениями, в попытке ввести в заблуждение общественное мнение».

Официальные лица Ирана охарактеризовали высказывания Харрази как беспочвенные и заявили, что они были направлены на создание политической неопределенности в непростой момент.

Глава Правительственного информационного совета Элиас Хазрати назвал эту информацию «повторяющимися попытками политических оппонентов ослабить правительство с помощью слухов об отставке».

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