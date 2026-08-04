Бессент анонсировал разблокировку Ормузского пролива

В эфире CNBC Бессент обрисовал ближайшую перспективу так: «Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива и переход к более ординарной ситуации в этом конфликте».
Журналисты уточнили, планирует ли Тегеран брать плату за транзит. Министр финансов не стал вдаваться в детали, но подчеркнул ключевой принцип будущей сделки. «Это будет свобода передвижения», — отрезал он.
Бессент также добавил, что напряжение пока не спало полностью. «Хотя в последние несколько дней ситуация все еще остается немного шаткой, мы уже сейчас видели, что довольно много судов выходят из пролива», — отметил он.
Логистика, по данным собеседников NYT, будет выглядеть так. Суда, входящие в Персидский залив, проследуют вдоль иранского побережья. Весь исходящий поток направят по фарватеру ближе к Оману.
План также включает «сервисный сбор» за проход. Иранская сторона мотивирует его компенсацией экологического вреда от судоходства, расходами на охрану танкеров и грузовых кораблей, а также зарплатами персонала. Вырученные средства Иран и Оман поделят пополам.