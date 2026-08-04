Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент анонсировал разблокировку Ормузского пролива

Судоходство в Ормузском проливе могут разблокировать в ближайшие сутки. Об этом во вторник заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, США и Иран могут заключить договоренность уже 4 или 5 августа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В эфире CNBC Бессент обрисовал ближайшую перспективу так: «Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива и переход к более ординарной ситуации в этом конфликте».

Журналисты уточнили, планирует ли Тегеран брать плату за транзит. Министр финансов не стал вдаваться в детали, но подчеркнул ключевой принцип будущей сделки. «Это будет свобода передвижения», — отрезал он.

Бессент также добавил, что напряжение пока не спало полностью. «Хотя в последние несколько дней ситуация все еще остается немного шаткой, мы уже сейчас видели, что довольно много судов выходят из пролива», — отметил он.

Детали возможного соглашения по Ормузскому проливу между Ираном и Оманом ранее раскрыла газета New York Times (NYT). Издание сообщило, что Тегеран и Маскат практически согласовали новую схему движения в проливе.

Логистика, по данным собеседников NYT, будет выглядеть так. Суда, входящие в Персидский залив, проследуют вдоль иранского побережья. Весь исходящий поток направят по фарватеру ближе к Оману.

План также включает «сервисный сбор» за проход. Иранская сторона мотивирует его компенсацией экологического вреда от судоходства, расходами на охрану танкеров и грузовых кораблей, а также зарплатами персонала. Вырученные средства Иран и Оман поделят пополам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше